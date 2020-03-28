Adana'da heyelan nedeniyle kapanan yol kısmen ulaşıma açıldı - Son Dakika

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Adana'da heyelan nedeniyle kapanan yol kısmen ulaşıma açıldı
6 saat önce
Adana'nın Pozantı ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu kısmen ulaşıma açıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu kısmen ulaşıma açıldı.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Çamlıbel Mahallesi yolunda heyelan meydana geldi.
Kaya parçaları ve kayan toprak nedeniyle ulaşıma kapanan yolda Adana Büyükşehir Belediyesi ve Pozantı İlçe Belediyesi'ne ait ekipler iş makinesiyle çalışma başlattı.
Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda yol kısmen ulaşıma açıldı.
Bölgede çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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