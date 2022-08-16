Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi 'nde bulunan Yüreğir Hidroelektrik santrali güvenliği, kapaklarda ceset olduğunu gördü. Bunun üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine karakol ve sualtı polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen sualtı polisleri, cesedi suyun içerisinden çıkarttı. Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Ali Hocalı Mahallesi, Adli Tıp Kurumu, Adana Yüregir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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