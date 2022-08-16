Hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu

16.08.2022 07:48
Hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu

Adana'da hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu.

Adana'da hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde bulunan Yüreğir Hidroelektrik santrali güvenliği, kapaklarda ceset olduğunu gördü. Bunun üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine karakol ve sualtı polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen sualtı polisleri, cesedi suyun içerisinden çıkarttı. Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Ali Hocalı Mahallesi, Adli Tıp Kurumu, Adana Yüregir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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