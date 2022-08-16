Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu

16.08.2022 06:34
Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu

Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor.

Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Yüreğir Hidroelektrik Santrali çalışanları, kapaklarda bir ceset olduğunu fark etti.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sudan çıkarttıkları cesette inceleme yaptı.

Ceset, daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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