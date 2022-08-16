Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi 'ndeki Yüreğir Hidroelektrik Santrali çalışanları, kapaklarda bir ceset olduğunu fark etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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