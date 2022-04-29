Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı dava - Son Dakika
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Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı dava

29.04.2022 18:48
Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı dava

Adana'da, hipodromda akrabasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da, hipodromda akrabasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık F.P. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemede tanık olarak beyanı alınan M.A, seyislik yaptığını ve sanıkla uzaktan akraba olduklarını belirterek, cinayete ilişkin bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.P, önceki celse yaptığı savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "Maktul Selçuk Turan'ın bana küfretmesi sonucu bu olay yaşandı. Pişmanım." ifadesini kullandı.

Söz hakkı verilen müşteki avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetiyle bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı hususları dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına, diğer tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık F.P'nin tutukluluk halinin devamına ve diğer tanıkların bir sonraki celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, 9 Nisan'da Selçuk Turan ile akrabası F.P. arasında kavga çıkmış, Turan bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay sonrası kaçan zanlı F.P. polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde yakalanmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık F.P. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

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