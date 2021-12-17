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Adana'da hırsız operasyonu: 16 olayda 100 bin lira değerinde malzeme çalan 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da hırsız operasyonu: 16 olayda 100 bin lira değerinde malzeme çalan 8 kişi yakalandı

17.12.2021 09:45
Adana'da hırsız operasyonu: 16 olayda 100 bin lira değerinde malzeme çalan 8 kişi yakalandı

Adana'da hırsız operasyonu: 16 olayda 100 bin lira değerinde malzeme çalan 8 kişi yakalandı Adana polisi yaptığı operasyonda 16 ayrı hırsızlık olayında 100 bin lira değerinde eşya çaldığı öne sürülen 2'si kadın 8 zanlıyı yakaladı.

Adana'da hırsız operasyonu: 16 olayda 100 bin lira değerinde malzeme çalan 8 kişi yakalandı

ADANA - Adana polisi yaptığı operasyonda 16 ayrı hırsızlık olayında 100 bin lira değerinde eşya çaldığı öne sürülen 2'si kadın 8 zanlıyı yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde yaşanan 16 ayrı hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yapılan şikayetler üzerine 16 olayda 2'si kadın 8 zanlının yaklaşık 100 bin lira değerinde malzeme çaldığını tespit etti. Polis zanlılar yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı. Polis yaptığı operasyonda merkez Çukurova ve Seyhan ilçesindeki evlerden bisiklet çaldığını tespit ettiği Mehmet E.'yi gözaltına aldı. Ekipler, merkez Yüreğir ilçesinde Aydıncık Mahallesi'ndeki caminin ses sistemini ile amfisin ve avlu kapısını çaldığını tespit ettikleri Emrah Ö.'yü yakaladı.

Operasyona devam eden polis, Yüreğir ilçesindeki evlerden ayakkabı ve bisiklet çaldığını tespit ettiği Raif Ö.'yle birlikte Sarıçam ilçesinden bir otomobil içinden cep telefonu ve 6 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldığı ileri sürülen Özcan U. ve Esmehan A.'yı da gözaltına alındı. Akkapı Mahallesindeki bir evden bilezik, 2 yüzük, 2 kolye ile çeyrek altın çalan Aslıhan I.'da yakalandı.

Selehattin Eyyubi Mahallesi'nde bir araç içinden 25 bin lira nakit parayı çalıp kayıplara karışan Yusuf Ç. ile suç ortağı Raşit H., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmedi. 8 zanlı, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden Mehmet E., Özcan U., Yusuf Ç., ile Raşit H., tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da hırsız operasyonu: 16 olayda 100 bin lira değerinde malzeme çalan 8 kişi yakalandı
Adana'da hırsız operasyonu: 16 olayda 100 bin lira değerinde malzeme çalan 8 kişi yakalandı
Adana'da hırsız operasyonu: 16 olayda 100 bin lira değerinde malzeme çalan 8 kişi yakalandı
Adana'da hırsız operasyonu: 16 olayda 100 bin lira değerinde malzeme çalan 8 kişi yakalandı
Adana'da hırsız operasyonu: 16 olayda 100 bin lira değerinde malzeme çalan 8 kişi yakalandı
Adana'da hırsız operasyonu: 16 olayda 100 bin lira değerinde malzeme çalan 8 kişi yakalandı
Adana'da hırsız operasyonu: 16 olayda 100 bin lira değerinde malzeme çalan 8 kişi yakalandı
Adana'da hırsız operasyonu: 16 olayda 100 bin lira değerinde malzeme çalan 8 kişi yakalandı
Adana'da hırsız operasyonu: 16 olayda 100 bin lira değerinde malzeme çalan 8 kişi yakalandı
Adana'da hırsız operasyonu: 16 olayda 100 bin lira değerinde malzeme çalan 8 kişi yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Bisiklet, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da hırsız operasyonu: 16 olayda 100 bin lira değerinde malzeme çalan 8 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da hırsız operasyonu: 16 olayda 100 bin lira değerinde malzeme çalan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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