Adana'da hırsızlar çaldıkları kasayı forkliftle taşıdılar...O anlar kameraya yansıdı

Dünyada oynanma rekoru kıran Grand Theft Auto oyunundaki forkliftle hırsızlık Adana'da gerçek oldu. olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Tutuklanan iki zanlının kardeş ve kadın kuaförü olduğu öğrenilirken zanlıların kapı kilit göbeklerini patlatarak 8 evden 450 bin liralık hırsızlık yaptıkları ileri sürüldü

ADANA - Dünyada oynanma rekoru kıran Grand Theft Auto oyunundaki forkliftle hırsızlık Adana'da gerçek oldu. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 6 Haziran'da Seyhan ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarında bulunan bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, İhsan E., kadın kuaförü olan ağabeyi Özgür E. ve arkadaşları Hakan Emre B., Emre E. ile Baki C.'yi de yanına alarak C.K.'nın evine girdi. Şüpheliler, evden 10 yüzük, 15 kolye, 1 set ile bilezik, 2 künye 4 küpe ve 25 tam altınını çalarak kayıplara karıştı.

C.K., eve geri döndüğünde kapının kilidinin kırılmış olduğunu görünce altınlarını kontrol etti. 60 bin lira değerindeki birikiminin çalındığını anlayan C.K. polise başvurdu.

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, hırsızları her yerde aramaya başladı. Bu arada ilk olaydan bir ay sonra O.A. adlı kadının Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81008 sokakta bulunan evinin, kapısının kilit göbeğini kırarak daireye giren zanlılar, O.A.'nın yatak odasında bir kasa buldu. Hırsızlar çarşafa sardıkları kasayı taşıyarak kiraladıkları otomobile yükledi. Araçla birlikte uzaklaşan şüphelilerden İhsan E., çaldıkları kasayı yakınına ait forklifte yükleyerek ıssız bir yere taşıdı. Zanlılar, kasanın içindeki 1 takım altın set, 2 Adana burması, 200 euro para, 50 çeyrek, 4 yarım altın ve 1 adet ince seti aldı.



"Hırsızların taktiği GTA'yı akıllara getirdi"

Hırsızların çaldıkları kasayı bir yerden başka bir yere forkliftle taşımaları dünya gelinde oynanma rekorları kıran Grand Theft Auto oyununu akla getirdi. Bu oyunda da çalınan eşyalar forklitftle taşınıyordu. Zanlıların bu oyunu oynadıkları ve bu oyundan esinlenerek çaldıkları kasayı da aynı oyundaki gibi taşıdıkları tahmin ediliyor.

Ev sahibi O.A., kasasının çalındığını ve içerisinde 70 bin lira altın olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri apartman çevresindeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Zanlıların kimliklerini tespit eden polis şüphelilerin kiraladıkları aracın gittiği güzergahları haritadan tek tek tespit etti. Kasayı forktliftle taşıyan zanlıların, Adana'dan kaçtığını belirleyen polis, şüphelilerin kente dönmesini bekledi.

Polis zanlıların Adana'ya geldiğini belirleyerek onları takibe başladı. Polis zanlıları başka bir evden yine kapı kilit göbeğini sökerek hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakaladı. Bugüne kadar 8 evden 450 bin liraya yakın hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan 5 zanlıdan Özgür E. ve İhsan E.'nin kardeş ve kadın kuaförü oldukları öğrenildi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan iki kardeş ve Hakan Emre B. tutuklanırken iki zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.