Adana'da hırsızlar kurye motosikletlerini çalıyor - Son Dakika
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Adana'da hırsızlar kurye motosikletlerini çalıyor

06.06.2022 11:30
Adana'da hırsızlar kurye motosikletlerini çalıyor

ADANA'da son dönemde çok sayıda kuryenin motosikletinin çalındığını belirten Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri, kurdukları WhatsApp grubu üzerinden birbirlerini bilgilendirmeye başladı.

ADANA'da son dönemde çok sayıda kuryenin motosikletinin çalındığını belirten Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri, kurdukları WhatsApp grubu üzerinden birbirlerini bilgilendirmeye başladı.

Kentte son zamanlarda özellikle kuryelere ait motosiklet hırsızlığı olayları arttı. Motosikletli Kuryeler Derneği de kurdukları WhatsApp grubunda çalınan motosikletlerin fotoğraflarını, çalınma anlarının güvenlik kamerası görüntülerini ve çalındıkları yerleri paylaşarak son görüldükleri ortamlar hakkında birbirlerinden bilgi almaya başladı. Sokaklarda gördükleri şüpheli durumlar hakkında da bildirimlerde bulunan grup üyeleri, emniyet teşkilatından önlemlerin artırılmasını istedi.

Restoran işletmecisi Erol Eren Baysal, 2 hafta önce kuryesine ait motosikletin çalındığını, önceki gece de kendisinin paket servisi yaptığı motosikletin, evinin önünde kilitliyken çalındığını kaydetti. Baysal, "Artık bir sokaktan haftada en az 3-4 motosiklet çalınmaya başladı. Kilit de bir yerden sonra çözüm olmuyor çünkü kırıyorlar. Şebeke gibi çalışıyorlar. Herkes dikkat etmeli" dedi.'ARTIK BAŞ EDEMEZ HALE GELDİK'Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak da ilçedeki Güzelyalı, Mahfesığmaz, Yurt, Toros ve Huzurevleri mahallelerinde hırsızlık olaylarının çok arttığını, motosikletlerin çalındıktan sonra parçalanarak satıldığını belirterek, "Artık baş edemez hale geldik. Kuryeleri takip ediyorlar, apartmana sipariş götürdüğü sırada 5 dakikada veya gece evlerindeyken çalıyorlar. Kuryelerimizin çalışma şartları çok zor. Yazın sıcak, kışın soğuk ve yağmur; kaza, bela eksik olmuyor. Bir de hırsızlıkla uğraşıyorlar. Restoranlardaki paketçilerin yüzde 70'i kendi motosikletlerini kullanıyor. Şirket motosikletlerinde takip cihazları olduğu için ve hırsızlar kuryelerin motosikletlerini tercih ediyor" diye konuştu.'ÇALIŞSINLAR, EKMEKLERİNİ KAZANSINLAR'Kuryeleri hırsızlık olaylarına karşı hem WhatsApp grubunda hem de sahada uyardıklarını vurgulayan Parmak şöyle devam etti:

"Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıda bulunuyoruz. Bu konuda biraz daha dikkatli olmalılar. Özellikle bu olaylar gece olduğu için bekçilerin devriyelerini sıklaştırmaları, en azından düdük çalarak caydırıcı olmalarını istiyoruz. Çalınan motosikletleri bulduğumuzda, kendilerine ihbar ettiğimizde daha hızlı intikal etmelerini rica ediyoruz. Hırsızlara da mesaj vermek istiyorum. Bu işi yapmasınlar. Sürekli şikayetçi olup kendilerinin ceza almasını sağlıyoruz. Bu konudan korkmuyoruz çünkü bu bizim ekmek kapımız. Çalınan motosikletlerin parası kolay kazanılmıyor. Mutlaka cezalarını çekmeleri lazım ki tekrarlamasınlar. Kuryelerin veya başkalarının motosikletlerini çalmasınlar. Gitsinler, çalışsınlar, ekmeklerini kazansınlar. İş bulamıyorlarsa bize gelsinler, biz onlara iş buluruz ve kendilerine destek oluruz."


Adana'da hırsızlar kurye motosikletlerini çalıyor
Adana'da hırsızlar kurye motosikletlerini çalıyor
Adana'da hırsızlar kurye motosikletlerini çalıyor
Adana'da hırsızlar kurye motosikletlerini çalıyor
Adana'da hırsızlar kurye motosikletlerini çalıyor
Adana'da hırsızlar kurye motosikletlerini çalıyor
Adana'da hırsızlar kurye motosikletlerini çalıyor
Adana'da hırsızlar kurye motosikletlerini çalıyor
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Kaynak: DHA

Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da hırsızlar kurye motosikletlerini çalıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da hırsızlar kurye motosikletlerini çalıyor - Son Dakika
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