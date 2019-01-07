Adana'da Hırsızlık İddiası

Adana
'da, park halindeki bir otomobili "düz kontak" yöntemiyle çalmak isteyen kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Murat C. 48 AC 995 plakalı otomobilini Seyhan
ilçesi Barış Bulvarı'na park ettikten sonra havaalanına ailesini karşılamaya gitti.
Döndüğünde arka camın kırık ve aracın içerisinde de tanımadığı kişinin olduğunu fark eden Cayanoğlu, durumu bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, şüpheli şahsı otomobili "düz kontak" yöntemiyle çalıştırmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.
Halil İbrahim A. olduğu belirlenen kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.