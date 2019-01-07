Son Dakika Haberleri: Adana'da Hırsızlık İddiası

Adana'da Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Adana'da, park halindeki bir otomobili "düz kontak" yöntemiyle çalmak isteyen kişi suçüstü yakalandı.

Adana'da Hırsızlık İddiası, System.String[]
Adana'da, park halindeki bir otomobili "düz kontak" yöntemiyle çalmak isteyen kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Murat C. 48 AC 995 plakalı otomobilini Seyhan ilçesi Barış Bulvarı'na park ettikten sonra havaalanına ailesini karşılamaya gitti.

Döndüğünde arka camın kırık ve aracın içerisinde de tanımadığı kişinin olduğunu fark eden Cayanoğlu, durumu bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, şüpheli şahsı otomobili "düz kontak" yöntemiyle çalıştırmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.

Halil İbrahim A. olduğu belirlenen kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:56 Kaynak: AA

Polis, Seyhan, Adana, Güncel
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