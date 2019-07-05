Son Dakika Haberleri: Adana'da hırsızlık iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da hırsızlık iddiası

36 dakika önce

Adana'da bir camiye hırsızlık yapmak için girdikleri ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir camiye hırsızlık yapmak için girdikleri ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki Somuncu Baba Camisi'ne iki şüphelinin girdiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, camiye girmeye çalışan iki şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan ve polis aracına bindirilen şüpheliler, kendilerini, "Allah'ın evinden hırsızlık mı yapacaktık? Yatmaya girdik." şeklinde savundu.
Fatih Polis Merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Adana'da hırsızlık iddiası
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:05 Kaynak: AA
Merkez, Polis, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar "Parayı değil seni istiyorum" deyip tecavüze kalkışan sapığın ifadesi ortaya çıktı Kavgalarından bıktığı iki karısını boğarak öldürdü Rusya Devlet Başkanı Putin, Libya'daki olaylardan NATO'yu sorumlu tuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 04:41:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da hırsızlık iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]