Son Dakika Haberleri: Adana'da hırsızlık iddiası
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Adana'da hırsızlık iddiası

52 dakika önce

Adana'da motosiklet çalma çalıştığı ileri sürülen şüpheli suç üstü yakalandı.

Adana'da motosiklet çalma çalıştığı ileri sürülen şüpheli suç üstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde evinin balkonunda duran Mehmet Ali Aybar, bir şüphelinin 01 FKY 64 plakalı motosikletini götürmeye çalıştığını fark edince duruma müdahale etti.
Şüpheliyi yakalayan Aybar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelinin hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.Ö olduğunu belirledi.
Araştırmalarını sürdüren ekipler, şüpheliye ait olduğu belirlenen olay yerindeki el arabasında da çalıntı olduğu tespit edilen koyun derisi, saz, ayakkabı, ağaç kesme makines ile su hortumu buldu.
Motosiklet sahibi Aybar, şüpheli E.Ö'ye "'Sıvacılık yapın, mermer taşıyın, taş taşıyın, çakıl taşıyın, tarlada çalışın,70 - 80 liraya yevmiyenizi alın. Ne yapıyorsanız yapın ama hırsızlık kötü bir şey. İnsanlar evlatlarına şu motoru ne zahmetlerle alıyor. Ekmeğinden kısıyor, yiyeceğinden kısıyor, çocuğundan kısıyor bunu alıyor ama sen bunu gelip alıyorsun"diye tepki gösterdi.
Gözaltına alınan E.Ö Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 02:46 Kaynak: AA
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