Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

09.09.2022 07:16
Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Adana'da hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı ileri sürülen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı, evlerde arama yaptı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi - Son Dakika
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