İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, kentte son bir ayda ev ve iş yerlerinin de arasında olduğu 15 adresten hırsızlık yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik dün gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'daki hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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