Adana'daki hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'daki hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

10.09.2022 11:36
Adana'daki hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da hırsızlık olaylarına yönelik dün başlatılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da hırsızlık olaylarına yönelik dün başlatılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, kentte son bir ayda ev ve iş yerlerinin de arasında olduğu 15 adresten hırsızlık yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik dün gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi yakalandı.

Şüphelilerin, 450 bin lira değerinde ziynet eşyası, cep telefonu, klima, elektrik kablosu ve motosiklet çaldığı tespit edildi.

Öte yandan şüphelilerden birinin merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir evden cep telefonu çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan kişilere yönelik dün operasyon düzenlemişti.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'daki hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'daki hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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