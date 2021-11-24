Son dakika haber! Hırsızlık operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika

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Adana'da, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda elektrikli bisiklet ve motosiklet ele geçirildi.