Adana'da hırsızlık şebekesi üyesi 4 zanlı daha yakalandı - Son Dakika

Adana'da hırsızlıktan elde ettikleri paranın paylaşımında anlaşamayıp kavga edince gözaltına alınan 3 kişiyle bağlantılı oldukları ileri sürülen 4 şüpheli daha yakalandı.

Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir metruk evde önceki gün çıkan kavgaya karışan Suriye uyruklu 3 kişiyi hırsızlık şebekesi üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alan polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada, kavgada darbedilen şüpheli R.A'nın M.A. ve A.D. ile çaldıkları motosiklet ve elektrikli bisikletlerin satışından elde edilen paranın paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşadığı, R.A'nın olayları polise bildireceğini söylemesi üzerine aralarında kavga çıktığı tespit edildi.

Şebekeyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Suriyeli İ.M, M.A, M.H. ve M.D.K. de adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polis, bazı adreslerde yaptığı aramalarda çalıntı olduğunu tespit ettiği 2 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklete el koydu.

Merkez Seyhan ilçesindeki metruk bir evde kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitmiş, Suriye uyruklu R.A, M.A. ve A.D. hırsızlık şebekesi üyesi oldukları ve suçtan elde ettikleri paranın paylaşımı konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle kavga ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı.