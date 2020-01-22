Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

1 saat önce

Adana'da klima çaldığı ileri sürülen şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Adana'da klima çaldığı ileri sürülen şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, bir binadan çıkan ve ellerinde klima bulunan iki kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Bekçilerin ihtarı üzerine klimayı bırakarak bir süre kaçan şüpheliler, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Bir bekçi ise gözaltına alınan M.T (19) ve H.A'ya (18) "Gençler yaptığınız yanlış bir şey farkında mısınız? Yazık günah değil mi ailelerinize, sizi okutuyorlar belli bir yere gelin diye. Hırsızlık yüz kızartıcı suç, bu yüzden belki hayatınız kararacak." diyerek nasihatte bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar daha sonra Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Güzelyalı Mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İntihar etmek istedi, üşüyünce köprüde yürüyüş yaptı
Evinde ölü bulunan kişinin ikametinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 03:47:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]