Adana'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile jandarma ekipleri, Karaisalı ve Sarıçam ilçelerinde değişik tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan geniş çaplı araştırmada, hırsızlık olaylarını G.A. ve S.A'nın gerçekleştirdiği tespit edildi.
Sarıçam ilçesinde ikamet ettikleri belirlenen şüpheliler, çaldıkları malzemelerle yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden G.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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