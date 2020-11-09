Adana'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Polis tarafından kimlikleri kontrol edilen şüphelilerden ikisinin hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaşı küçük Suriye uyruklu A.A (15), A.Z. (16) ve M.A'ya (16) ait elektrikli bisikletin sele kısmında iş yerine ait malzemeler buldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 3 kişinin bir su tesisatçısının deposundan çıktığını görenler, şüphelileri yakalayıp durumu polis ekiplerine bildirdi.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi

Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var