Adana'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

13.12.2020 01:19
Adana'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı, System.String[]

Adana'nın Yüreğir ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi suçüstü yakalandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi suçüstü yakalandı.

Adana Marangozlar Sitesi'nde bir tamirhaneden klima dış ünitesi ve kompresörün çalındığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede yaptıkları çalışmada İ.K, F.K. ile Ş.S'yi gözaltına aldı.

Hırsızlık şüphelisi 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için para cezası uygulandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Hırsızlık, Yüreğir, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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