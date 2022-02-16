Üye Girişi
Adana'da hırsızlık şüphelisi 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da hırsızlık şüphelisi 5 zanlı yakalandı

16.02.2022 16:03
Adana'da hırsızlık şüphelisi 5 zanlı yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki bir çiftlikten 4 güneş paneli çaldığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki bir çiftlikten 4 güneş paneli çaldığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Narlık Mahallesi'nde yaşayan N.Ç, çiftliğindeki yaklaşık 12 bin lira değerindeki güneş panellerinin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına başvurdu.

Jandarma ekipleri, bölgede yaptığı çalışmada, hırsızlık şüphelisi 5 kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Çalıntı güneş panellerini sazlık alana sakladığı belirlenen zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

YORUMLAR
500

Jandarma, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da hırsızlık şüphelisi 5 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
15:44 Dini nikahlı hamile eşini öldüren caniden çileden çıkaran sözler: Kim olsa aynısını yapardı
15:44 HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi
15:42 Falyalı cinayetinde önemli ipucu! Eldivenden sonra Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetler de bulundu
15:34 Arkadaşları tezahürat yaptı! Liseli gençlerin kavgası polisin gelmesiyle sona erdi
15:34 Dikkatsizliğin sonu! Telefonuna bakarken bir anda kendini aşağı katta buldu
15:31 Murat Sancak'ın "FETÖ" iddiaları üzerine TFF, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu
15:29 Meksika'da karteller üyelerine yamyamlık dersi veriyor
15:28 Filmlerde içilen sütün ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
14:17 Babaannenin sessiz feryadı kurtarmaya yetmedi! Zorba nişanlı, 16 yaşındaki genç kızı boğazını keserek katletti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:09:28. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da hırsızlık şüphelisi 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement