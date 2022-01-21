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Hırsızlık şüphelisi çevredekiler tarafından yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi çevredekiler tarafından yakalandı

21.01.2022 03:32

Adana'da tır dorsesinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, çevrede bulunanlar tarafından yakalandı.

Adana'da tır dorsesinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, çevrede bulunanlar tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde boş araziye bırakılmış dorseden hırsızlık yapmaya çalışan şüphelilerin olduğunu görenler müdahale etti.

Vatandaşlar, 3 şüpheliden birini yakalayıp durumu polise bildirdi, diğerleri ise kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmada, şüphelilerin dorsede bulunan demirleri çalmaya çalıştığını tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, polis merkezine götürüldü.

Polis, diğer 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelisi çevredekiler tarafından yakalandı
Hırsızlık şüphelisi çevredekiler tarafından yakalandı
Hırsızlık şüphelisi çevredekiler tarafından yakalandı
Hırsızlık şüphelisi çevredekiler tarafından yakalandı
Hırsızlık şüphelisi çevredekiler tarafından yakalandı
Hırsızlık şüphelisi çevredekiler tarafından yakalandı

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Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisi çevredekiler tarafından yakalandı - Son Dakika


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