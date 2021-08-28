Adana'da hırsızlık şüphelisi ev sahibi tarafından ikametgah içerisinde yakalandı - Son Dakika

Adana'da hırsızlık yapmak için girdiği evin sahibi tarafından yakalanan şüpheli polise teslim edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde oturan T.V, alt kattan sesler duyması üzerine aşağı indi. T.V, burada eve hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen E.T'yi gördü.

Evin bahçe kapısını kilitleyen T.V, ev sakinleriyle yakaladığı zanlıyı polise teslim etti.

Zanlı, Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.