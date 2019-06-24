Son Dakika Haberleri: Adana'da hırsızlık şüphelisi kamerada
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Adana'da hırsızlık şüphelisi kamerada

1 saat önce

Adana'da park halindeki bir kamyonetten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adana'da hırsızlık şüphelisi kamerada, System.String[]
Adana'da park halindeki bir kamyonetten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Nazmi Kütük'ün mobilya mağazasının önüne park ettiği kamyonetinden mobilya malzemeleri ile tamir aletleri çalındı.
Kütük'ün şikayeti üzerine polis ekipleri, olay yerine gelerek iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Ekip, görüntülerden bir kişinin olayın ardından üç tekerlekli bisikletle bölgeden ayrıldığını tespit etti.
Güvenli kamerasından eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:12 Kaynak: AA
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