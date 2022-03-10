Adana'da hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Adana'da hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

10.03.2022 12:24
Adana'da hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, binadan bakır kablo ve akü çaldıkları iddia edilen şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, binadan bakır kablo ve akü çaldıkları iddia edilen şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde, bir binanın bodrum katından elinde çantayla çıkan kişinin durumundan şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi.

Ekipleri görünce kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Çanta içerisinde binaya ait bakır kablo, akü ve kesme makası bulan ekipler, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilen V.T'yi gözaltına aldı.

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Polisten ciple kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamacayla yakalandı Polisten ciple kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamacayla yakalandı

Münir Karaloğlu, Toros Dağları, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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