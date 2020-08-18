Adana'da hırsızlık şüphelisi soymaya çalıştığı otomobilde yakalandı - Son Dakika

A.A'yı araçtan indiği sırada yakalayan polis, şüphelinin teybi almaya çalıştığını tespit etti.

Bölgeden ayrılan ekipler, ara sokakta 01 SY 426 plakalı otomobildeki kişinin saklanmaya çalıştığını fark etti.

Binada ve çevresinde arama yapan ekipler, şüpheliye rastlayamadı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi 'nde bir şüphelinin devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce inşaat halindeki binaya saklandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Adana 'da bir şüpheli, teybini çalmaya çalıştığı otomobilde yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 05:44

Kaynak: AA

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