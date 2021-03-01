Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Kozan Yolu'nda bir kişinin, giyim mağazası önündeki askıda bulunan elbiseleri torbaya yerleştirdiğini fark eden vatandaşlar polise haber verdi.

Zanlı, olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından çaldığı malzemelerle suçüstü yakalandı.

Polis merkezine götürülen H.A'nın 18 suçtan sabıkası olduğu tespit edildi.

Kameralara da yansıyan görüntüde, şüphelinin giyim mağazasına gelerek bir süre çevreyi gözlemlemesi ve fırsat bulduğunda askıdaki elbiseleri çalarak olay yerinden kaçması yer alıyor.