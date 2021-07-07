Hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan Halil B'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede klima, radyatör, bakır kablolar, pense, tornavida, kesici aletler, su vanaları ve tıbbi malzemeler buldu.

Polisleri gören şüpheliler, klima ve diğer malzemeleri bırakıp kaçmaya başladı.

Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde çaldıkları klima ve radyatörü beze sarıp götürmeye çalışan 2 şüpheliden biri yakalandı.

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı