Hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çaldıkları klima ve radyatörü beze sarıp götürmeye çalışan 2 şüpheliden biri yakalandı.
Kışla Mahallesi'nde kapanan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Aile Sağlı Merkezinde 2 şüpheliyi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Polisleri gören şüpheliler, klima ve diğer malzemeleri bırakıp kaçmaya başladı.
Hırsızlardan birisi, kovalamaca sonucu polisler tarafından yakalandı.
Polis olay yerinde yaptığı incelemede klima, radyatör, bakır kablolar, pense, tornavida, kesici aletler, su vanaları ve tıbbi malzemeler buldu.
Gözaltına alınan Halil B'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
Kaçan diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Kaynak: AA
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