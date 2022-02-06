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Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

06.02.2022 23:43
Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir eve hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir eve hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tellidere Mahallesi'nde bulunan binada bir kişinin banyo malzemeleriyle binadan ayrıldığını fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi.

Şüpheli T.G, olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından çaldığı malzemelerle suçüstü yakalandı.

Çok sayıda kaydı bulunan şüpheli Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

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Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Son Dakika


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