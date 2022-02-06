Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir eve hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tellidere Mahallesi'nde bulunan binada bir kişinin banyo malzemeleriyle binadan ayrıldığını fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi.

Şüpheli T.G, olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından çaldığı malzemelerle suçüstü yakalandı.

Çok sayıda kaydı bulunan şüpheli Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.