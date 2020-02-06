Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Polisin inşaat malzemesi yüklenen motosiklette inceleme yapması Ekiplerin hırsızlık zanlısını gözaltına alması Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı ADANA( AA) - Adana'da inşaattan malzeme çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Polisin inşaat malzemesi yüklenen motosiklette inceleme yapması

Ekiplerin hırsızlık zanlısını gözaltına alması


Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

ADANA( AA) - Adana'da inşaattan malzeme çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'ndaki inşaata giren bir şüpheli, çeşitli malzemeleri motosiklete koyup götürdüğü sırada binanın bekçisi tarafından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler tarafından gözaltına alınan şüpheli M.D (40) Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de soyguncu dehşeti! Kuyumcunun boğazını kesip kaçtı
Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi Rüzgar Kayseri'yi savaş alanına çevirdi, cami minaresi beşik gibi sallandı Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazının bulunduğu alanda yoğun yakıt kokusu hissediliyor

Son Dakika Haberleri
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım
10:51 Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor
09:46 Ocak ayında öne çıkan oyuncular belli oldu
09:24 Arka Sokaklar'a bir ödül daha...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 11:38:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]