Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Adana'da bir iş yerinden çok sayıda demir malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Koyuncu Mahallesi'ndeki kapalı iş yerinin kapısının kırılarak içeride bulunan demir malzemelerin çalındığını fark eden S.U, durumu jandarmaya bildirdi.

Şüphelinin kimliğini belirleyen jandarma, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle zanlının Havutlu Mahallesi'ndeki hurdacı dükkanına baskın yaptı.

Ekipler, iş yeri sahibi V.O'yu gözaltına alındı.

Çalıntı malzemeler de ele geçirildi.