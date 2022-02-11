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Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

11.02.2022 17:38
Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'da bir iş yerinden çok sayıda demir malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir iş yerinden çok sayıda demir malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Koyuncu Mahallesi'ndeki kapalı iş yerinin kapısının kırılarak içeride bulunan demir malzemelerin çalındığını fark eden S.U, durumu jandarmaya bildirdi.

Şüphelinin kimliğini belirleyen jandarma, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle zanlının Havutlu Mahallesi'ndeki hurdacı dükkanına baskın yaptı.

Ekipler, iş yeri sahibi V.O'yu gözaltına alındı.

Çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

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Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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