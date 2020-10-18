Hırsızlık şüphelisini tabancayla yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Adana'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlıyı sokakta kaçarken tabancayla yaralayan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde hırsızlık şüphelisi Ö.K'nin (32) kaçarken tabancayla vurulmasıyla ilgili ev sahibi Suriyeli Ahmed El Hüseyin'in ifadesine başvurdu.

Hüseyin, eşi Halime El Hüseyin'in gece kalktığında elinde silah bulunan kar maskeli bir kişiyi gördüğünü, durumu kendisine bildirmesi üzerine 'hırsız var' diye bağırdığını, zanlıyı komşularıyla kovaladıklarını söyledi.

Ahmed El Hüseyin'in, komşularından A.K'nin (22) elinde tabanca olduğunu, kendisinin bir süre koştuktan sonra yorularak durduğunu, Ö.K'yi kimin yaraladığını görmediğini söylemesi üzerine A.K. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen A.K, Ö.K'nin kovalamaca sırasında tabancayla kendisine doğru 3-4 el ateş ettiğini, bu sırada ayağının kayması sonucu düşmesi nedeniyle elindeki silahın ateş almasıyla hırsızlık zanlısını yanlışlıkla yaraladığını iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Suriyeli ailenin şikayetçi olduğu hırsızlık şüphelisi Ö.K'nin ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.