Hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı

07.03.2022 05:15
Hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı

Adana'da inşaat alanından hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli çevredekilerce yakalandı.

Adana'da inşaat alanından hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli çevredekilerce yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir inşaat alanına hırsızlık şüphelisi iki kişinin girdiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Vatandaşlar ekipler gelinceye kadar şüphelileri yakalamak isteyince arbede çıktı. Sopanın kullanıldığı arbede sırasında bir kişi ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açınca şüphelilerden biri kaçtı, diğeri ise yakalandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı, çevrede yapılan aramada 3 boş kovan bulundu.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Gürselpaşa Mahallesi, Seyhan, İnşaat, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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