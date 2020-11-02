Adana'da hırsızlık ve kundaklama olayının zanlısı yakalandı - Son Dakika

Adana'da hırsızlık yaptığı iş yerini daha sonra kundakladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Çankal'a (38) ait merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi'ndeki kuru yemiş dükkanında gece kapalı olduğu sırada yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada semtte görevli çarşı ve mahalle bekçileri olay yerinin yakınında içi sigara dolu iki poşetle hızla uzaklaşmaya çalışan şüpheli Cihan B'yi yakaladı.

Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede iş yerinin büyük zarar gördüğü belirlendi.

Gözaltındaki şüpheli ifadesinde, yangının nasıl çıktığını bilmediğini ve amacının malları kurtarmak olduğunu iddia etti.

Emniyetteki işlemin ardından "hırsızlık" ve "kundaklama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada şüphelinin elindeki poşetlerle olay yerinden uzaklaşması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.