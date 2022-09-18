Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

18.09.2022 10:23

Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, para, ziynet eşyası ve elektronik cihaz çaldıkları öne sürülen zanlıların Y.B, U.Y, M.R.H, F.K, M.K. ile E.T. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan U.Y'nin, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evden çaldığı 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını kuyumcuda bozdurup 135 bin lirasını banka hesabına yatırdığı, kalanını da harcadığı iddia edildi.

Hesaptaki paranın, sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, U.Y'nin bir ikametten hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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