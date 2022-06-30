İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla Celal (21) ve Kadir A. (20) ile olaya karıştığı öne sürülen babaları Mehmet A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hırsızlık zanlısını tüfekle yaraladıkları iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı - Son Dakika

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