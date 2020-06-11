Adana'da HTŞ/HAD operasyonu - Son Dakika

Adana'da HTŞ/HAD operasyonu

Adana'da terör örgütü HTŞ/HAD adına faaliyet içerisinde oldukları belirlenen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana'da HTŞ/HAD operasyonu, System.String[]

Adana'da terör örgütü HTŞ/HAD adına faaliyet içerisinde oldukları belirlenen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheliler yakalandı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü HTŞ/HAD adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü HTŞ/HAD'a yönelik operasyon düzenlendi.


Özel Harekat polislerinde desteği ile söz konusu şahısların evleri şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskında yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Yakalanan zanlıların, terör örgütü adına cihat etmek amacıyla Suriye gidip geldikleri, silahlı faaliyette bulundukları, örgüte elaman kazandırma ve aktarım faaliyetleri içerisinde bulundukları öğrenildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 05:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da HTŞ/HAD operasyonu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı "Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi         
11:36
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı         
11:23
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi         
11:16
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı         
11:05
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor         
11:05
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler         
11:05
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı         
11:02
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak         
10:56
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafı çok konuşulacak         
10:30
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı         
10:27
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti         
10:24
Emre Kınay, Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti         
10:18
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar         
10:16
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı         
10:11
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı         
09:52
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor 89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor         
09:52
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı         
09:49
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor         
09:45
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin         
09:45
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor         
09:42
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı         
09:42
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek         
09:40
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti         
09:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu         
09:24
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı         
09:22
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü         
09:10
Yılanla balık tutan adamın avlanma taktiği ağızları açık bıraktı Yılanla balık tutan adamın avlanma taktiği ağızları açık bıraktı         
09:09
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar         
09:05
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü         
09:03
Nadir görülen Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 12:14:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da HTŞ/HAD operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]