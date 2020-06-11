Adana'da HTŞ/HAD operasyonu - Son Dakika

Özel Harekat polislerinde desteği ile söz konusu şahısların evleri şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskında yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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