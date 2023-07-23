HÜDA PAR İl Başkanlığı'na yapılan saldırıda ölen ve yaralananların görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına yapılan bıçaklı saldırıda ölen il sekreteri Sacit Pişgin ve ağır yaralanan il başkanı Salih Demir'in olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Demir ve Pişgin'in saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındığı, ayrıca, Pişgin'in ayakta durmakta zorlandığı anlar yer aldı.

İL BAŞKANININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dün saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında kimliği belirsiz kişi, il binasına girerek mescitte namaz kılan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin'e yönelik bıçaklı saldırı düzenledi. İl başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İl Sekreteri Sacit Pişgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, il başkanı Demir'in ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Sacit Pişgin

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Valiliği şu bilgileri paylaştı: "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında bazı il yöneticilerine A. S. isimli bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıda HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir yaralanmış olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İl Sekreteri Sacit Pişgin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren Adana 1951 doğumlu A. S. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Meydana gelen bu elim olaydan dolayı üzüntümüzü paylaşıyor, hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e de acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HÜDA PAR: OLAYIN AÇIĞA KAVUŞTURULMASINI BEKLİYORUZ

HÜDA PAR, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu. Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet; aile, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz. Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz! Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz."

Salih Demir

BAKAN YERLİKAYA: TAHKİKAT SÜRÜYOR

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şunları söyledi: "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir'e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

YAPICIOĞLU: KARDEŞLERİMİZİ HEDEF GÖSTERENLERE LANET OLSUN

Saldırının ardından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Yapıcıoğlu, şunları söyledi: "İnna lillahi ve inna ileyhi raci'un. Hepimiz Allah'a aidiz ve muhakkak ki dönüşümüz de O'nadır. İlahî huzura/namaza durmuşken saldırıya uğrayan Adana İl Sekreterimiz Sacid Pişgin kardeşimiz şehid oldu, İl Başkanımız Salih Demir kardeşimizin tedavisi devam ediyor. Şehidimize rahmet olsun. Katil veya katillerine ve bu menfur saldırının arkasındaki güçlere; partimizi, kardeşlerimizi hedef gösterenlere lanet olsun. Salih başkanımıza acil şifalar diliyorum. Olayın takipçisiyiz, bütün yönleriyle tam olarak aydınlatılmasını bekliyoruz."