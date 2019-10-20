Son Dakika Haberleri: Adana'da hükümlü ve tutuklulardan sergi
Son Dakika Güncel Adana'da hükümlü ve tutuklulardan sergi

Adana'da hükümlü ve tutuklulardan sergi

1 saat önce

Adana'daki ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Adana'da hükümlü ve tutuklulardan sergi, System.String[]

Adana'daki ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kentte bir alış veriş merkezindeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin, çağdaş infaz sisteminin vazgeçilmez unsurları olduğunu kaydetti.

Kurslarla, tutuklu ve hükümlülerin meslek sahibi olmalarına, ceza infaz kurumlarından ayrıldıktan sonra sosyal hayata daha hızlı uyum sağlamalarına katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Yurdagül, bu yıl kurslarla 545 kişinin başarı göstererek sertifika almaya hak kazandığını belirtti.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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