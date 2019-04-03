Son Dakika Haberleri: Adana'da Hurdaya Ayrılan Vagon Yandı

Adana'da Hurdaya Ayrılan Vagon Yandı

2 saat önce

Adana'da hurdaya ayrılan vagonu kesme çalışmasında çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Adana'da Hurdaya Ayrılan Vagon Yandı, System.String[]
Adana'da hurdaya ayrılan vagonu kesme çalışmasında çıkan yangını itfaiye söndürdü. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana Garı'nda hurdaya ayrılan bir vagonda kesme çalışması başlatıldı. Bu sırada çıkan kıvılcımdan dolayı vagonda yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyürken işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelene kadar vagonun her tarafını alevler sardı. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede yangını söndürdü. Yangın sonucu vagonun içi tamamen yanarken meraklı vatandaşlar da yangını cep telefonlarıyla görüntüledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:46 Kaynak: İHA

Ziyapaşa Mahallesi, İtfaiye, Adana, Güncel
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