Adana'da Hurdaya Ayrılan Vagon Yandı

Adana'da hurdaya ayrılan vagonu kesme çalışmasında çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Adana'da hurdaya ayrılan vagonu kesme çalışmasında çıkan yangını itfaiye söndürdü.



Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana Garı'nda hurdaya ayrılan bir vagonda kesme çalışması başlatıldı. Bu sırada çıkan kıvılcımdan dolayı vagonda yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyürken işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelene kadar vagonun her tarafını alevler sardı. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede yangını söndürdü. Yangın sonucu vagonun içi tamamen yanarken meraklı vatandaşlar da yangını cep telefonlarıyla görüntüledi. - ADANA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bilecik'te 2 Katlı Kerpiçten Ev Tutuştu, Alevler Yandaki Eve Sıçradı

1 Oyla Kazandığı Seçimi, İtiraz Sonucu 2 Oyla Kaybetti

Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı

4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı