Son Dakika Haberleri: Adana'da Hurdaya Ayrılan Vagonda Yangın

Adana'da Hurdaya Ayrılan Vagonda Yangın

1 saat önce

Adana'da hurdaya ayrılan yolcu treni vagonunda kesim işlemi yapıldığı sırada çıkan yangın söndürüldü.

Adana'da Hurdaya Ayrılan Vagonda Yangın, System.String[]
Adana'da hurdaya ayrılan yolcu treni vagonunda kesim işlemi yapıldığı sırada çıkan yangın söndürüldü.

Hurdaya ayrılması nedeniyle Adana Tren Garı'na çekilen bir vagonda, kesim işlemi yapıldığı sırada yangın çıktı.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:04 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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