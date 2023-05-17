"Koltuklarımı çaldın" kavgası cinayetle sonuçlandı - Son Dakika
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"Koltuklarımı çaldın" kavgası cinayetle sonuçlandı

17.05.2023 13:32

Adana'da hurma bahçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan şahsı, arkadaşının öldürdüğü anlaşıldı. Tutuklanan zanlının iddiaya göre "koltuklarımı çaldın" diye iftira attığı için arkadaşını öldürdüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı.

Adana'da bir hurma bahçesinde bölgede yürüyüşe çıkan bir kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan adam görünce polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde yerde yatan kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğü, beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal (37) olduğu belirlendi.

Baysal'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Baysal'ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Araç koltuğu tartışması kanlı bitti

KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra Baysal'ın son olarak Hazar Ç. ile görüştüğünü tespit etti. Hazar Ç.'nin olay günü ilk olarak arkadaşı Sercan Ö. (39) ile irtibat kurduğu, ardından Baysal'ı cep telefonuyla arayarak Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir bahçeye çağırdığı, daha sonra şüphelilerin Baysal'ın geldiği hafif ticari araca bindiği, cinayetin de bu araçta işlendiği ortaya çıktı.

İki şüphelinin daha sonra Baysal'ın cesedini aynı araçla yakındaki başka bir bahçeye götürdükleri, burada saklamak için üzerine çalı attıkları tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu adresi belirlenen Hazar Ç., polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Araç koltuğu tartışması kanlı bitti

"BOĞAZINA SARILDIM"

Gözaltına alınan Hazar Ç. emniyetteki ifadesinde, "Arabasının arka koltukları çalınmış. Etrafına benim çaldığımı söylüyormuş. Bunu sormak için yanıma çağırdım. Arabasına bindim. 'Benim arabam mı var koltukları çalayım? Benim çaldığımı kim söyledi?' dedim. Konuşması için zorladım. Bana küfretti. Biraz düşündüm ve sonra boğazına sarıldım" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Hazar Ç., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, diğer şüpheli Sercan Ö.'nün yakalanması için polisin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

Araç koltuğu tartışması kanlı bitti
Kaynak: İHA
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Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Koltuklarımı çaldın' kavgası cinayetle sonuçlandı - Son Dakika


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