Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga 2'si ağır 4 yaralı

Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga 2'si ağır 4 yaralıADANA'da husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga 2'si ağır 4 yaralı

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ADANA'da husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Tedavilerinin ardından taburcu olan Fikret B. (25) ve Ömer E. (24) ile kavgaya karıştığı öne sürülen İlyas İ. (20), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ağır yaralı olan Sefer S. ile Ali T.'nin ise tedavileri sürüyor.

Olay, 5 Temmuz'da saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Fikret B. ve arkadaşı Ali T. (24), bilinmeyen bir nedenle aralarında husumet olan İlyas İ., Ömer E. ve Sefer S. (22) ile karşılaştı. İki grup birbirlerini görünce tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce iki grup birbirlerine silahla ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunlarla Ali T., Sefer S., Fikret B. ve Ömer E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere götürdü. İlyas İ. polis ekiplerince gözaltına alındı. Durumu ağır olan Sefer S. ile Ali T.'nin yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, Ömer E. ile Fikret B. ise tedavilerinin ardından polis tarafından emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifadelerinde, suçu birbirlerinin üzerine attığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlyas İ., Ömer E. ve Fikret B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ağır yaralı olan Sefer S. ile Ali T.'nin ise tedavileri sürüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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