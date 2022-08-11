Kahvehaneci cinayetinde iki kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahvehaneci cinayetinde iki kişi tutuklandı

11.08.2022 09:48

Adana'da husumetlilerine yardım ettiğini ileri sürdükleri kahvehaneciyi öldüren 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da husumetlilerine yardım ettiğini ileri sürdükleri kahvehaneciyi öldüren 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Ağustos günü saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kahvehane işleten Ergün Opcin (48), arkadaşlarıyla oyun oynarken motosikletle 2 kişi geldi. Bu kişilerden biri masada oyun oynayan Opcin'in yanına yaklaşıp, belinden çıkardığı tabancayla sırtından vurdu. Koşarak dışarı çıkan şüpheli, kendisini bekleyen kişiyle birlikte motosiklete binerek kaçtı. Kahvehanedekiler, yaralanan Ergün Opcin'i otomobille yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Opcin, Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Opcin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, silahlı saldırganın Tarık T. (23), motosikleti kullanan kişinin ise Mehmet Can P. (20) olduğunu tespit etti. Kaçış güzergahında yapılan çalışmada, şüphelilerin olayın ardından 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir evde oldukları belirlendi. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, iki zanlıyı da yakaladı. Polis zanlıların saklanmalarına yardım eden arkadaşları Mahmut D.'yi (23) gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Tarık T.'nin ifadesinde, "Husumetli olduğumuz kişilere yardım ediyordu. Bu nedenle öldürdüm" dedi.

Öte yandan adreste ele geçirilen tabancalardan birinin, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan inceleme sonucu olayda kullanıldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tarık T. ile Mehmet Can P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mahmut D. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum Annesinin kebapçıya bıraktığı çocukları babası istemedi Annesinin kebapçıya bıraktığı çocukları babası istemedi Adana'da kebapçıya bırakılan 3 çocuk devlet korumasına alındı Adana'da kebapçıya bırakılan 3 çocuk devlet korumasına alındı
Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahvehaneci cinayetinde iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
16:12 Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı
15:50 AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik
14:47 İşçileri çıkaran Hyper Social CEO'su üzüldüğünü iddia ederek ağladığı anları yayınladı! Tepkiler daha da arttı
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 16:28:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kahvehaneci cinayetinde iki kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement