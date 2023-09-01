Husumetlisini balkona çıkar çıkmaz silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

Husumetlisini balkona çıkar çıkmaz silahla vurarak öldürdü

Son Güncelleme: 01.09.2023 07:25

Adana'da bir kişi, husumetlisi olan yabancı uyruklu bir kişiyi evin balkonuna çıktığı sırada tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli hala yakalanamadı.

Adana'da Ç.Ş., sokaktan seslendiği husumetlisi yabancı uyruklu Mahmud Dahi'yi evin balkonuna çıktığı an tabancayla başından vurarak öldürdü.

VURDUKTAN SONRA KAÇTI

Saat 03.30 sıralarına Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde iddiaya göre, husumetlisi Suriye uyruklu Mahmud Dahi'nin evinin önüne gelen şüpheli Ç.Ş., sokaktan kendisine seslendi. Balkona çağırdığı Dahi'yi tabancayla başından vuran Ç.Ş., ardından olay yerinden kaçtı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerinin ardından Dahi'yi başından vurulmuş halde yerde yatarken gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Dahi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Seyhan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisini balkona çıkar çıkmaz silahla vurarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husumetlisini balkona çıkar çıkmaz silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
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