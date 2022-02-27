Son dakika haberi... Adana'da "Huzur ve Güven" uygulaması: 43 kişi yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da "Huzur ve Güven" uygulaması: 43 kişi yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

ADANA - Adana'da bin 800 polisle huzur ve güven uygulaması düzenlendi. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalanırken çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde hava destekli bin 800 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması düzenlendi. Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı. Uygulamada, 16 bin 483 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı. Trafik yönünden 6 bin 240 araç kontrol edildi. 10 araç trafikten men edilirken 120 araca 393 bin 335 TL para cezası uygulandı. 4 adet çalıntı araç ele geçirildi.

Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, usulsüzlük 28 iş yerine işlem yapıldı. Kumar oynattığı tespit edilen 2 iş yerine adli işlem yapılırken kumar oynayan 9 kişiye 2 bin 493 TL para cezası uygulandı.

Kavşaklar dilencilik ve satıcılık yapan 14 kişiye 3 bin 978 TL para cezası uygulandı.

Uygulamada araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kesici ve delici alet, 65 gram esrar, 18 gram metamfetamin ve 113 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.