Adana'da huzurevi çalışanları ailelerinden 14 gün uzak kalıyor - Son Dakika

Adana'da huzurevi çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşlıların sağlığı için kurumlarında 14 gün yatılı kalıyor.

Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, yaptığı açıklamada, toplam 288 kişinin kaldığı Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Adana Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaşlıların sağlığı için her türlü tedbiri aldıklarını kaydetti.

Merkezlerdeki personelin, sabit vardiya sistemine göre 14 gün kurumda yatılı kalarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Özer, vardiya sonunda yeni gelen personelin de test sonucunun negatif çıkmasıyla iş başı yapabildiğini aktardı.

Özer, personelin mesai dışındaki zamanlarda, kendilerine ait odada dinlenebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Personel, Kovid-19 test sonuçları çıkmadan görevine başlayamıyor. Göreve başlayacak her personel, öncelikle dezenfekte olup, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeri alınıyor. Odaların her gün dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Her katta dezenfektanlar bulunuyor. Merkezde konuk olanlar, psikolojik yıpranmalara karşı, müzik dinletileri ve hobilerle motive ediliyor. Bahçede az sayıda kişi ile sosyal mesafe kurallarına uygun yürüyüşlere de zaman zaman izin veriliyor. Kurumda kalanlar ve çalışanlar yakınlarıyla görüntülü konuşma aracılığıyla hasret gideriyor."

Merkezlere görevli harici kimsenin girişine izin vermediklerini dile getiren Özer, ilaç, kargo, temel ihtiyaç malzemeleriyle göreve başlayacak personelin valizlerinin yaklaşık 2 saat bekletilip dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra içeri alındığını belirtti.

Özer, iki merkezdeki toplam 207 personele fedakarlıklarından dolayı teşekkür belgesi verdiklerini bildirdi.

Adana Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Güneş de personelinin özverili ve fedakar çalışmalarının, huzurevinde kalanların yakınları tarafından takdirle karşılandığını kaydetti.