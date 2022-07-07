Adana'da huzurevi sakinleri heyecanla bayramda gelecek misafirlerini bekliyor - Son Dakika
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Adana'da huzurevi sakinleri heyecanla bayramda gelecek misafirlerini bekliyor

07.07.2022 11:10
Adana'da huzurevi sakinleri heyecanla bayramda gelecek misafirlerini bekliyor

Hayatlarını huzurevinde sürdüren yaşlılar, aldıkları şeker, lokum ve kolonyalarıyla, Kurban Bayramı'nda kendilerini ziyarete gelecek misafirlerini bekliyor.

Hayatlarını huzurevinde sürdüren yaşlılar, aldıkları şeker, lokum ve kolonyalarıyla, Kurban Bayramı'nda kendilerini ziyarete gelecek misafirlerini bekliyor.

Adana Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 258 yaşlı, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Personelce kaldıkları odaları temizlenen huzurevi sakinleri, heyecanla bayram gününü bekliyor.

Ziyaretçiler için ikramlıklarını hazırlayan huzurevi sakinleri, bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Merkez müdürü Serdar Güneş, AA muhabirine, huzurevi sakinleri ve personelin burada aile gibi olduğunu söyledi.

Huzurevinde bayramlarda daha bir heyecanlı olduklarını aktaran Güneş, bayramın maneviyatını yaşlılarla birlikte yaşadıklarını belirtti.

Güneş, yaşlıların özellikle bayramlarda daha hassas olduğunu ve hatırlanmak istediğini aktararak, "Kendilerini ziyaret edip ellerini öpeceğiz, onlarla bayramlaşacağız. Belirli etkinlikler düzenledik, onları da gerçekleştireceğiz. Akrabalarını misafir edeceğiz. Yaşlılarımıza ait olan yaşam alanları temizlendi, bayramlıkları hazırlandı, yani aynı çocukluğumuzda yaşadığımız o bayram sevincini burada tüm yaşlılarımızla birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

Yaklaşık 3 yıldır huzurevinde olduğunu aktaran Fatma Gökbayrak, burada rahat ve huzurlu olduğunu söyledi.

Personelle aile gibi olduklarını anlatan Gökbayrak, huzurevinde anne denilmenin tadına vardığını belirtti.

Bayramda misafirlerini ağırlamak için hazır olduğunu aktaran Gökbayrak, "Burada bayramı dolu dolu yaşıyoruz. Şekerimizi kolonyamızı hepsini hazır ettik. Evlerimiz hazır bizde hazırız." dedi.

Bayramda torunları ve çocuklarının geleceğini belirten Hasan Guruman da çok heyecanlı olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da huzurevi sakinleri heyecanla bayramda gelecek misafirlerini bekliyor - Son Dakika

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