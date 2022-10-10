İmamoğlu'ndan İBB'ye ait cenaze aracında uyuşturucu bulunmasına ilişkin açıklama: Yeni bir algı operasyonuyla daha karşı karşıyayız - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan İBB'ye ait cenaze aracında uyuşturucu bulunmasına ilişkin açıklama: Yeni bir algı operasyonuyla daha karşı karşıyayız

10.10.2022 15:45

Adana'da İBB'ye ait şehirlerarası cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunduğu olaya dair İBB'den, "Araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Şahıslar da bu şirketin çalışanıdır." açıklaması gelirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız. Bir taşeron şirketin uhdesinde çalışan 2 şoförün karıştığı iddia edilen suçla ilgili teftiş kurulumuz soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmada Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park alanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı durduruldu.

144 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis araçta yaptığı aramada 120 kilo normal, 24 kilo 550 gramda toz olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 cenaze aracı sürücüsü, 2 de Diyarbakır'da olmak üzere 3 zanlı gözaltına aldı.

"ŞEHİRLERARASI TAŞIMA İÇİN 2018 YILINDA İHALE YAPILDI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adana'da şehirlerarası cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunduğu iddiası ile açıklama yaptı. Açıklamada, "İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. Araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S. ve E.E. adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017'de işe girmişlerdir" denildi.

İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepkisini dile getirdi. İmamoğlu, "Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız. Bu kampanyalar ne İBB'yi kirletebilir, ne de bizi yıldırır. Bir taşeron şirketin uhdesinde çalışan 2 şoförün karıştığı iddia edilen suçla ilgili teftiş kurulumuz soruşturma başlattı." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

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