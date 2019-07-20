Son Dakika Haberleri: Adana'da içki operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Adana'da içki operasyonu

50 dakika önce

Adana polisinin iki ayrı adrese yaptığı baskında; 2 bin 200 litre etil alkol, bandrolsüz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki ve 250 mililitre viski aroması ele geçirdi.

Adana'da içki operasyonu, System.String[]
Adana polisinin iki ayrı adrese yaptığı baskında; 2 bin 200 litre etil alkol, bandrolsüz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki ve 250 mililitre viski aroması ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Adana'da 1 Temmuz'dan bu yana sahte içkiden 9 kişinin ölümünün ardından operasyonlarına hız verdi. Polis ilk operasyonunda Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir eve yaptığı baskında tüm odalarda, dolapların içinde içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Aramalarda 180 litre etil alkol, bandrolsüz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki, pet şişeler ve 250 mililitre viski aroması bulundu. Olayla ilgili firari V.K. ve H.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ayrıca polisler Sarıçam ilçesindeki bir baskında da 5 litrelik plastik şişeler içinde 2 bin 200 litre etil alkol ele geçirdi. Depoda bulunan R.D ve M.A. gözaltına alındı.

1 Temmuz'dan itibaren Adana'da 9, Mersin'de 9, Niğde'de 1, Osmaniye'de 1 olmak üzere toplam 20 kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti. - ADANA
Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mersin'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 1 tutuklama Erhan Çelik'ten gözaltı iddiasına sert tepki Yolcunun valizinden silah parçaları çıktı Erhan Çelik'ten yeni açıklama: Hakkımda yakalama kararı yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 09:49:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]